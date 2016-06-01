При гидроиспытаниях на тепловых сетях Нижнего Тагила было выявлено 99 порывов

Во время проведения гидроиспытаний на тепловых сетях было выявлено 99 порывов. 80% из них сейчас устранены. Почти половина порывов были зафиксированы в микрорайоне Красный Камень, около трети в центре города. Это связано с износом пролегающих там тепловых сетей рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель главного инженера МУП «Тагилэнерго» - Евгений Тельпухов.