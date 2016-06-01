При гидроиспытаниях на тепловых сетях Нижнего Тагила было выявлено 99 порывов
1 июня 2016, 15:35Здоровье и экологияПавел Щербина
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После окончания отопительного сезона в Нижнем Тагиле проводились гидроиспытания. Они были полностью окончены 27 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время проведения гидроиспытаний на тепловых сетях было выявлено 99 порывов. 80% из них сейчас устранены. Почти половина порывов были зафиксированы в микрорайоне Красный Камень, около трети в центре города. Это связано с износом пролегающих там тепловых сетей рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель главного инженера МУП «Тагилэнерго» - Евгений Тельпухов.
На этот раз на тепловых сетях было выявлено значительно меньше порывов, чем во время гидроиспытаний весной 2015 года.
В 2015 году было выявлено 150 порывов. Положительных перемен удалось добиться за счёт программы капитального ремонта тепловых сетей в межотопительный период добавил Евгений Тельпухов.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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