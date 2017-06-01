Уровень смертности новорожденных в России достиг исторического минимума

В России смертность новорожденных младенцев достигла исторического минимума: 5,2 на 1 000 рожденных живыми детей. Тенденция к дальнейшему снижению продолжается, об этом заявляют в министерстве здравоохранения. За первый квартал 2017 года данный показатель снизился на 16%.