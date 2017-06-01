Уровень смертности новорожденных в России достиг исторического минимума
1 июня 2017, 17:20Здоровье и экология
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Младенческая смертность в России снизилась за последние пять лет на 40%, а материнская – на 48%.
В России смертность новорожденных младенцев достигла исторического минимума: 5,2 на 1 000 рожденных живыми детей. Тенденция к дальнейшему снижению продолжается, об этом заявляют в министерстве здравоохранения. За первый квартал 2017 года данный показатель снизился на 16%.
Как считают специалисты, это стало возможным благодаря открытию новых перинатальных центров, которые уделяют большое внимание вопросам оказания помощи детям и матерям, сообщает газета «Известия».
В них устанавливается современное медицинское оборудование, используются новейшие методики обследования.
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