Черные лесорубы вырубили лес в колхозе Ленина и совхозе Чапаева под Алапаевском

Под Алапаевском на территории лесничества космомониторинг зафиксировал семь случаев незаконной вырубки леса на территории 15 га. Основная часть вырубок происходила на территории бывших сельских лесов. В частности совхоза им. Чапаева, колхоза им. Ленина.