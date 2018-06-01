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Новости Нижнего Тагила

Черные лесорубы вырубили лес в колхозе Ленина и совхозе Чапаева под Алапаевском

1 июня 2018, 12:25Добавить новость
уголовное дело,экология,лесничество,Алапаевск,вырубка леса,черные лесорубы,колхоз

В Алапаевском лесничестве выявлено семь случаев незаконной рубки леса.

Под Алапаевском на территории лесничества космомониторинг зафиксировал семь случаев незаконной вырубки леса на территории 15 га. Основная часть вырубок происходила на территории бывших сельских лесов. В частности совхоза им. Чапаева, колхоза им. Ленина.

Также выявлена одна незаконная вырубка на территории Ясашинского участкового лесничества.

По факту вырубок возбуждены пять уголовных дел. Личности черных лесорубов пока не установлены, лесничий Ясашинского лесничества привлечен к административной ответственности за допущение вырубки леса, пишет Urbc.

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