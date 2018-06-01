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Канализационные отходы из Кушвы отравили рыбу в реке Салда (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Канализационные отходы из Кушвы отравили рыбу в реке Салда (ФОТО)

1 июня, 17:30Здоровье и экология
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