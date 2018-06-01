Канализационные отходы из Кушвы отравили рыбу в реке Салда (ФОТО)

Река Салда в свое время была богата различными видами рыбы (чебак, подлещик, елец, окунь, щука).

На данный момент вода в реке представляет собой жидкость серого цвета с неприятным запахом.

В реке Глинка рыба тоже теперь отсутствует. Это произошло потому, что в Глинке рыба не зимует, а поднимается по весне из Салды. Весной 2018 года этого не произошло. Рыба не смогла выжить в канализационных сливах.

В Кушве есть единая канализационная система, куда попадают отходы со всех домов и предприятий. Затем отходы попадают на очистную станцию, которая располагается недалеко от истока реки Салда. Из очистных сооружений вода сливается в болото через канаву длиной 400 метров. Именно через это болото и протекает исток реки Салда.

В 2011 году мэр Трегубов Г. В. принял муниципальную программу «Чистая вода Кушвинского городского округа Свердловской области на 2011-2017гг.»

В сентябре 2017 года в Красноуральске в воды реки Салда были выпущены мальки сазана, на покупку которых было потрачено 100 тысяч рублей, сообщает «Мой город».

Фото: «Мой город».