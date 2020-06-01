Глава Свердловской области утвердил стратегию экологической безопасности до 2035 года

Документ указывает на приоритетные направления государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования. Считается, что реализация данных мер поможет обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Также предполагается осуществление мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов и увеличение площадей особо охраняемых территорий областного значения. Данная задача будет решаться с помощью создания особо охраняемых природных территорий, а также с помощью расширения границ и увеличения площади действующих охраняемых природных территорий (природные парки «Река Чусовая» и «Бажовские места»).