Глава Свердловской области утвердил стратегию экологической безопасности до 2035 года
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об утверждении стратегии природопользования и экологической безопасности региона до 2035 года. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации региона.
Разработчиком стратегии выступило министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Документ указывает на приоритетные направления государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования. Считается, что реализация данных мер поможет обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона.
Также предполагается осуществление мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов и увеличение площадей особо охраняемых территорий областного значения. Данная задача будет решаться с помощью создания особо охраняемых природных территорий, а также с помощью расширения границ и увеличения площади действующих охраняемых природных территорий (природные парки «Река Чусовая» и «Бажовские места»).
На сегодняшний день, в Свердловской области насчитывается 529 ООПТ, в числе которых 5 территорий федерального значения, 506 — областного, 18 — местного значения.