На карте Роспотребнадзора отмечено 205 случаев коронавируса в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:23Здоровье и экологияФото: скриншот с сайта Роспотребнадзора
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На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено 205 случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным ведомства на 1 июня, в городе за стуки появилось 11 новых заболевших COVID-19. Случаи отмечены в разных районах города, также новые заболевшие появились в Черноисточинске.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, в Нижнем Тагиле зафиксирован 191 случай заражения вирусом.
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