На Урале в полицейском главке произошла вспышка COVID-19
Сегодня, 21:47Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Несколько десятков сотрудников главного управления МВД по Свердловской области заболели коронавирусом, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
По данным издания, у сотрудников главка поднялась температура, и их отправили домой. У некоторых взяли тест на коронавирус. Точное число заболевших неизвестно, однако собеседник издания утверждает, что их больше десяти.
Службы тыловые. Всем сказали держать язык за зубами, рассказывает источник издания.
Также собеседник издания рассказал, что вспышка произошла в здании на Маршала Жукова, 4. Там располагается Центр вещевого довольствия МВД. Кроме того, завтра планируют выпустить приказ о карантине по региональному МВД.
В оперативном штабе пояснили, что в статистике по заболевшим COVID-19 не отражается их принадлежность к профессии.
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