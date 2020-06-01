На Урале в полицейском главке произошла вспышка COVID-19

По данным издания, у сотрудников главка поднялась температура, и их отправили домой. У некоторых взяли тест на коронавирус. Точное число заболевших неизвестно, однако собеседник издания утверждает, что их больше десяти.

Службы тыловые. Всем сказали держать язык за зубами, рассказывает источник издания.

Также собеседник издания рассказал, что вспышка произошла в здании на Маршала Жукова, 4. Там располагается Центр вещевого довольствия МВД. Кроме того, завтра планируют выпустить приказ о карантине по региональному МВД.