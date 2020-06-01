В Свердловской области 1 июня ожидается сильный ветер, крупный град и дожди
Сегодня, 08:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным синоптиков, в Свердловской области 1 июня ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, сообщает МЧС.
В сообщении отмечается, что помимо ветра, ожидаются грозы, крупный град и очень сильные дожди.
При возникновении происшествий рекомендуется обращаться по телефона 101 и 102.
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