В Свердловской области побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Так, самое большое количество случаев подтверждено в Екатеринбурге. На него приходится 201 заболевший. Остальные зараженные находятся еще в 20 населенных пунктах области, в том числе и Нижнем Тагиле.

В общей сложности число зараженных в регионе достигло 5732 человек.

Отмечается, что 58 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 30 их них подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов средней тяжести составляет 259 человек.

По выздоровлению из больниц выписано 164 человека. Всего выздоровели 2337 человек.

В России, по состоянию на 1 июня 2020 года, выявлено больше 414 тысяч пациентов зараженных коронавирусом, из них больше девяти тысяч выявлено за минувшие сутки.