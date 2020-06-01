В Свердловской области побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено еще 283 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, самое большое количество случаев подтверждено в Екатеринбурге. На него приходится 201 заболевший. Остальные зараженные находятся еще в 20 населенных пунктах области, в том числе и Нижнем Тагиле.
В общей сложности число зараженных в регионе достигло 5732 человек.
Отмечается, что 58 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 30 их них подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов средней тяжести составляет 259 человек.
По выздоровлению из больниц выписано 164 человека. Всего выздоровели 2337 человек.
В России, по состоянию на 1 июня 2020 года, выявлено больше 414 тысяч пациентов зараженных коронавирусом, из них больше девяти тысяч выявлено за минувшие сутки.
Зарегистрирован два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 29.
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