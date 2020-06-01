В Свердловской области за сутки подтверждено два новых летальных случая от COVID-19
Сегодня, 13:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе за сутки с 31 мая по 1 июня скончались еще два пациента с коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество скончавшихся составляет 27 человек.
В общей сложности в регионе выявлено 5732 случая заражения инфекцией, из них 283 случая за последние сутки.
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