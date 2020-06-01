За последние сутки еще у 14 жителей Нижнего Тагила подтвердился коронавирус
Сегодня, 13:08Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле, за сутки с 31 мая по 1 июня было подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, общее число заразившихся инфекцией составляет 191 человек.
В Свердловской области за прошедшие сутки было подтверждено 283 случая заражения. Общее количество заболевших составляет 5732 человека.
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