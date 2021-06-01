Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть тагильчане 10 июня

Даже самое темное стекло для сварочного щитка может пропускать много света, возможно потребуется два стекла. Такие продаются в магазинах инструментов. В телескоп или бинокль без опыта наблюдения Солнца и без специальных светофильтров наблюдать запрещено. Будьте осторожны! призвал жителей региона Санакоев.