Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть тагильчане 10 июня

Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть тагильчане 10 июня
Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть тагильчане 10 июня
Сегодня, 11:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть россияне, в том числе жители Нижнего Тагила, днем 10 июня.

Россияне и жители еще нескольких стран смогут увидеть в четверг, 10 июня частное или кольцеобразное солнечное затмение.

Астрономическое явление тагильчане смогут наблюдать на западной части небосклона. Первое касание произойдет 14.49, а пик затмения — в 15.41 по местному времени. Конец затмения можно будет наблюдать в 16.33.

В Свердловской области можно будет наблюдать только частные фазы солнечного затмения с глубиной погружения тени Луны на диске Солнца до 0,364, рассказал TagilCity.ru инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Он отметил, что на солнце нельзя смотреть без защиты глаз - очень плотного темного светофильтра.

Даже самое темное стекло для сварочного щитка может пропускать много света, возможно потребуется два стекла. Такие продаются в магазинах инструментов. В телескоп или бинокль без опыта наблюдения Солнца и без специальных светофильтров наблюдать запрещено. Будьте осторожны! призвал жителей региона Санакоев.

Напомним, в конце февраля у жителей Свердловской области был шанс увидеть северное сияние из-за случившихся геомагнитных бурь. Полярное сияние могли наблюдать жителей севера области, однако из-за растущей активности солнца года через три его можно будет наблюдать и в Екатеринбурге.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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