На «ковидную» безопасность школ и детских садов Свердловской области выделен 1 млрд

На «ковидную» безопасность школ и детских садов Свердловской области выделен 1 млрд
На «ковидную» безопасность школ и детских садов Свердловской области выделен 1 млрд
Сегодня, 13:29Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Один миллиард рублей выделен Свердловской области на обеспечение безопасности в школах и детских садах в условиях пандемии коронавирусной инфекции

В основном средства предназначены для покупки устройств дезинфекции и медицинского контроля, пишет «Областная газета».

1 июня состоялась пресс-конференция в департаменте общего и дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в ходе которой и были озвучены условия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Директор департамента общего и дополнительного образования Антон Третьяков сообщил, что 2020-2021 учебный год в Свердловской области прошёл достаточно стабильно.

Все образовательные организации функционировали, ни одна не закрылась на карантин. Индивидуально по области закрывались отдельные классы, и группы в дошкольных образовательных организациях,сказал Антон Третьяков.

Напомним, что объем средств на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и в Нижнем Тагиле в целом с 2019 года увеличен почти на 50%.

Свердловская областьбезопасностьшколыкоронавирус
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