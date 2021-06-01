На «ковидную» безопасность школ и детских садов Свердловской области выделен 1 млрд

В основном средства предназначены для покупки устройств дезинфекции и медицинского контроля, пишет «Областная газета».
1 июня состоялась пресс-конференция в департаменте общего и дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в ходе которой и были озвучены условия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Директор департамента общего и дополнительного образования Антон Третьяков сообщил, что 2020-2021 учебный год в Свердловской области прошёл достаточно стабильно.
Все образовательные организации функционировали, ни одна не закрылась на карантин. Индивидуально по области закрывались отдельные классы, и группы в дошкольных образовательных организациях,сказал Антон Третьяков.
Напомним, что объем средств на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и в Нижнем Тагиле в целом с 2019 года увеличен почти на 50%.