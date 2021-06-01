Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 июня

Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 июня
Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 июня
Сегодня, 12:13Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
1 июня газоанализатор не зафиксировал наличие в воздухе пяти веществ-загрязнителей в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. При этом над городом наблюдался бело-оранжевый смог.

В утренние часы над Нижнем Тагилом стояла цветная дымка из выбросов. Чтобы проверить, превысила ли норму концентрация вредных веществ в воздухе, редакция TagilCity.ru провела замеры в центре города возле ж/д вокзала.

Фото:TagilCity.ru

Замеры проходили при температуре воздуха +9 градусов и южном ветре со скоростью один метр в секунду. Показатели диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода на приборе остались нулевыми.

Фото:TagilCity.ru

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
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