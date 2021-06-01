Прививки в лагерь: возьмут ребенка без них или нет в 2021 году

Наступает лето, и многие дети отправляются на отдых в загородные лагеря. При этом, не все родители соглашаются на профилактические прививки для несовершеннолетних. В том, можно ли попасть на смену без прививки, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Что необходимо для посещения лагеря Для того, чтобы родителям отправить ребенка на отдых в летний лагерь, недостаточно иметь на руках только путевку. Понадобится еще перечень документов, без которых могут отказать в приеме сына или дочери. При заезде необходимо предоставить: копию свидетельства о рождении (или паспорта, если несовершеннолетний старше 14 лет);

копию медицинского полиса;

справку об эпидблагополучии;

медицинскую справку по форме №079/у. Этот список не окончательный. Иногда могут потребоваться и другие документы. Этот момент важно уточнить заранее, до отправки заявления на зачисление. Например, руководство может попросить СНИЛС, прививочный сертификат и так далее. Если предполагается посещение бассейна, может понадобиться справка об отсутствии энтеробиоза, чтобы обеспечить безопасность остальных детей. Поэтому нужно заранее позаботиться о том, чтобы сдать анализы, и получить результаты вовремя. Также информацию о дополнительных документах и анализах может предоставить участковый педиатр. Часто у родителей или законных представителей возникает вопрос о профилактических прививках: могут ли взять на смену без них или нет, например, без вакцинации от гриппа или клещевого энцефалита. Также, в связи с пандемией коронавируса, взрослые задумываются о том, примут ли сына или дочь в лагерь без анализа на инфекцию и антитела. Однако по этому поводу не стоит волноваться, так как в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой № 16 от 30 июня 2020 года указано, что в справке должно быть указано только заключение об отсутствии контактов с больными, никаких дополнительных анализов не требуется. Фото: 1MediaInvest Нужны ли прививки для лагеря? По законодательству, любой россиянин имеет право отказаться от вакцинации, то есть она совершенно не обязательна (статья 5 Федерального закона 157). Однако в том же законе прописано, что в случае эпидемий или массовых заболеваний инфекцией, руководство лагерей, школ и садиков может отказать в приеме детей. Такие же правила действуют и для взрослых при приеме на работу. При этом, основанием для отказа может стать официальное постановление санитарного главврача по субъекту Российской Федерации, которое подтверждает высокий риск заболеваемости. В случае временного или полного отказа от вакцинации, родителям необходимо предоставить либо справку о медицинском отводе, либо оформленный в больнице отказ от вакцинации с подписью врача и печатями медучреждения. Фото: 1MediaInvest Могут ли отказать в путевке при отсутствии прививки? Как уже говорилось ранее, ставить прививки или нет — это дело сугубо каждого россиянина, поэтому для того, чтобы ребенка приняли, необходимо предоставить заверенные медиками справками. Часто возникают вопросы о прививке против клещевого энцефалита. Бывает, руководство учреждений настаивает на том, что при отсутствии вакцинации отдыхающего не примут. Однако, в этом случае действуют все те же правила, которые описаны выше. К тому же, территория загородных лагерей в обязательном порядке обрабатывается от клещей. Также отсутствие прививки против гриппа может вызвать недовольство у медиков загородного лагеря, так как согласно календарю профилактических прививок, вакцинация должна проводиться ежегодно. В случае, если прививка не стоит, родителям или законным представителям нужно предоставить отказы, заверенные печатями и подписями врача. Особо нужно отметить туберкулинодиагностику, это могут быть Манту или Диаскинтест. Если вашему сыну или дочери не были проведены пробы, то необходимо предоставить заключение от врача-фтизиатра о том, что несовершеннолетний обследован, не болен туберкулезом и может посещать детское учреждение. Дети не допускаются на отдых в загородный лагерь при отсутствии туберкулинодиагностики или заверенной справки от фтизиатра. Подводя итоги, важно сказать, медицинские работники настоятельно рекомендуют делать необходимые профилактические прививки, которые прописаны в национальном календаре. Вакцинироваться нужно от кори, гриппа, коклюша, столбняка, краснухи и других инфекций.

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