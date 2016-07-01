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3 детей были госпитализированы с диагнозом «Коклюш» в Екатеринбурге: девочки не были привиты
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 детей были госпитализированы с диагнозом «Коклюш» в Екатеринбурге: девочки не были привиты

1 июля 2016, 08:35Здоровье и экология
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