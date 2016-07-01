3 детей были госпитализированы с диагнозом «Коклюш» в Екатеринбурге: девочки не были привиты

Известно, что заболевшие девочки, находящиеся в возрасте 6, 9 и 12 лет, являются членами одной семьи. Дети были госпитализированы в одну из больниц города Екатеринбурга еще 20 июня. Длительный кашель, мучивший юных пациенток, насторожил персонал медицинского учреждения. Врачи приняли решение провести анализы на коклюш, и 28 июня был получен положительный результат проведенных исследований. По словам медиков, девочки не были привиты. На данный момент, все три пациентки переведены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40 города Екатеринбурга.

Эта ситуация еще раз показывает и доказывает, что единственная защита от заболеваний является вакцинация. Девочки из одной семьи не были привиты, в результате стали источником заболевания друг для друга и еще для восьми контактных человек — пациентов и медицинского персонала. За ними сейчас установлено медицинское наблюдение. Не привит - значит, создается риск заболевания, не привит — значит, скорее всего, развитие заболевания будет протекать в более тяжелой форме отмечает главный внештатный детский инфекционист Татьяна Калугина.

Следует отметить, что коклюш – острое инфекционное заболевание, передающееся, как правило, при тесном контакте с больным человеком. Несвоевременное лечение коклюша может представлять опасность в виде затяжного кашля, способного привести к кратковременной остановке дыхания, угрожающей жизни детей, особенно младенцев. Кроме того, частым осложнением коклюша является пневмония. Врачи напоминают, что на сегодняшний день единственным надежным средством профилактики этого заболевания является вакцинация.