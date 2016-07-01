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Учет садов, огородов и фермерских хозяйств начали проводить в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учет садов, огородов и фермерских хозяйств начали проводить в Нижнем Тагиле

1 июля 2016, 12:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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