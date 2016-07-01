Учет садов, огородов и фермерских хозяйств начали проводить в Нижнем Тагиле

В рамках мероприятия переписчики проведут учет личных приусадебных и садово-огороднических участков, побывают в крестьянских (фермерских) хозяйствах, проведут опрос индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. В ходе переписи будет осуществлен учёт посевных сельхозкультур и плодовых садов, поголовья скота и птицы, специализированной техники.

В сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования Нижний Тагил, переписчики обойдут и проведут учет всех объектов сельскохозяйственной деятельности. В самом Нижнем Тагиле обход будет проведен выборочно. С помощью электронной системы будут случайно выбраны участки в коллективных садах и личные участки в черте города.

В опросных листах тагильчан попросят указать площадь и структуру угодий, организацию мелиорации, поголовье животных, занятость людей и товарность производства. Помимо стандартных для этой переписи вопросов, в этом году добавились новые, учитывающие технологический прогресс. Так, например, тагильчан спросят, используют ли они капельное орошение или биотопливные энергосистемы, практикуют ли использование биологической защиты растений от болезней и вредителей.

Перепись проводится анонимно, в переписных листах не будет сведений о гражданах или их доходах. После завершения переписи листы не будут переданы налоговым или иным органам власти. Их используют исключительно для составления статистики.