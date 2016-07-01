В Нижнем Тагиле из кранов лилась грязная вода с песком из-за переключения труб теплопровода (ФОТО)

Одна из тагильчанок сообщила, что вода из крана была не только грязной и с посторонними примесями, но и шла под очень слабым напором, не имела достаточную температуру.

Вечером хотела принять ванну. Оставила набираться воду. Когда вернулась, испытала шок. Вода была очень грязная, а на дне как будто песок. Может быть, проводились какие-то работы? Если да, то почему о них не уведомили жильцов? -- написала жительница Вагонки Алёна.

Другие жители Вагонки подтвердили, что горячая вода вчера была далека от той чистоты, к которой они привыкли.

Я провела сухим пальцем по ванне - он стал абсолютно черным! Еле его отмыла потом. И ванну пришлось тоже тщательно отмывать специальным средством, так просто эта грязь не смывалась рассказала тагильчанка Анна.

Оказалось, что 30 июня действительно проводились работы, связанные с водоснабжением.

Вчера проводились работы по переключению водоснабжения с одной магистрали на другую. Потому первое время вода действительно была грязной, жалобы об этом поступали. О работах не было уведомления, поскольку водоснабжение не прекращалось. В настоящее время, по нашей информации, ситуация стабилизировалась, жалоб нет сообщили в аварийно-диспетчерской службе МУП «Горэнерго».

Это обстоятельство, однако, не объясняет проблем некоторых жителей со слабым напором воды в другие дни. В МУП «Горэнерго» объяснили, куда лучше обратиться с подобной проблемой:

Если беспокоят проблемы со слабым напором или недостаточной температурой горячей воды, рекомендовано обращаться с заявлением в нашу приемную, находящуюся по адресу ул. Юности 2в посоветовали в МУП «Горэнерго».

Качество воды оставляет желать лучшего. Но если у вас за городом имеется участок, то на нем можно построить колодец. В этом случае для его строительства вам понадобятся бетонные кольца.