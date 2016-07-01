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Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере под Нижним Тагилом: заболели не менее 14 детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере под Нижним Тагилом: заболели не менее 14 детей

1 июля 2016, 10:35Здоровье и экологияПавел Щербина
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