Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере под Нижним Тагилом: заболели не менее 14 детей
С жалобами на недомогание 14 воспитанников детского лагеря «Солнечный», что находится близ села Николо-Павловское под Нижним Тагилом, обратились за медицинской помощью 29 июня.
Дети числились в разных отрядах, но проживали на одном этаже корпуса. Заболевшие были незамедлительно вывезены из лагеря, поскольку у них были обнаружены симптомы острой кишечной инфекции.
На следующий день (30 июня) лагерь вынуждены были покинуть все дети, контактировавшие с заболевшими.
Позднее в тот же день было принято решение о приостановлении работы детского лагеря, поскольку у заболевших детей было подтверждено подозрение на норовирус.
В ходе проверки, начатой Роспотребнадзором, в лагере были зафиксированы санитарные нарушения. Ненадлежащим образом был организован питьевой режим, персоналом пищеблока не соблюдались требования к личной гигиене, нарушались правила хранения некоторых пищевых продуктов.
Расследование инцидента продолжается, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
© Эрик Х., TagilCity.ru