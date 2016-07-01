Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере под Нижним Тагилом: заболели не менее 14 детей

Дети числились в разных отрядах, но проживали на одном этаже корпуса. Заболевшие были незамедлительно вывезены из лагеря, поскольку у них были обнаружены симптомы острой кишечной инфекции.

На следующий день (30 июня) лагерь вынуждены были покинуть все дети, контактировавшие с заболевшими.

Позднее в тот же день было принято решение о приостановлении работы детского лагеря, поскольку у заболевших детей было подтверждено подозрение на норовирус.

В ходе проверки, начатой Роспотребнадзором, в лагере были зафиксированы санитарные нарушения. Ненадлежащим образом был организован питьевой режим, персоналом пищеблока не соблюдались требования к личной гигиене, нарушались правила хранения некоторых пищевых продуктов.

Расследование инцидента продолжается, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.