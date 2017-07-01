Рейд по местам отдыха у воды был проведён спасателями в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Так, специалисты посетили пляжи Тагильского, Выйского и Муринских прудов.

На месте члены комиссии провели с отдыхающими горожанами профилактические беседы, а также выдали им памятки с информацией о безопасном поведении на воде.

Особое внимание специалисты уделили тагильчанам, отдыхающим с несовершеннолетними.

Эксперты отметили, что главными причинами смерти детей на воде является купание без присмотра родителей. Взрослые, в свою очередь, тонут чаще всего в нетрезвом виде.

В Центре защиты населения были удивлены, что, несмотря на низкую температуру воды, нашлись люди, которые купались.

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила