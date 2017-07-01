Рейд по местам отдыха у воды был проведён спасателями в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 июля 2017, 11:15Здоровье и экология
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Сотрудники МЧС, спасатели Центра защиты населения, а также представители администрации накануне провели в Нижнем Тагиле рейд на водных объектах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, специалисты посетили пляжи Тагильского, Выйского и Муринских прудов.
На месте члены комиссии провели с отдыхающими горожанами профилактические беседы, а также выдали им памятки с информацией о безопасном поведении на воде.
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Особое внимание специалисты уделили тагильчанам, отдыхающим с несовершеннолетними.
Эксперты отметили, что главными причинами смерти детей на воде является купание без присмотра родителей. Взрослые, в свою очередь, тонут чаще всего в нетрезвом виде.
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В Центре защиты населения были удивлены, что, несмотря на низкую температуру воды, нашлись люди, которые купались.
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Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
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