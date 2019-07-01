Общественники выступили с инициативой создания в УрФО совета по вопросам экологии

В ходе совещания были определены проблемы, которые мешают решать экологические проблемы на Урале и в России. Специалисты, в число которых вошли представители общественных организаций, научного сообщества и промышленности, обозначили несколько тем.

Среди экологических проблем основными являются недостаточное количество информации для россиян о проектах, которые могут нести риски в плане экологии, а также нежелание промышленников вкладывать деньги в крупные проекты из-за боязни негативной реакции со стороны людей. Специалисты назвали еще одну проблему – это отсутствие органа, который бы регулировал отношения между обществом и промышленниками, при этом положительно влияя на экологическую остановку.