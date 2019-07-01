Синоптики обещают тагильчанам теплое и дождливое начало июля
Сегодня, 08:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Начало июля в Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, будет теплым, но дождливым.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник синоптики обещают до +25 градусов днем, ветер до — 13 метров в секунду, возможны кратковременные дожди.
Во вторник, 2 июля, ожидается до +20 градусов в дневные часы и +16 ночью. Дожди, ветер — до 15 метров в секунду.
В среду днем столбик термометра поднимется до отметки +21 градус, пасмурно, дожди. В ночное время ожидается +15 градусов.
В четверг, 4 июля, синоптики обещают тагильчанам до +23 градусов днем. Дожди с грозами. Ночью столбик термометра опустится до отметки +14 градусов.
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