Синоптики обещают тагильчанам теплое и дождливое начало июля

В понедельник синоптики обещают до +25 градусов днем, ветер до — 13 метров в секунду, возможны кратковременные дожди.

Во вторник, 2 июля, ожидается до +20 градусов в дневные часы и +16 ночью. Дожди, ветер — до 15 метров в секунду.

В среду днем столбик термометра поднимется до отметки +21 градус, пасмурно, дожди. В ночное время ожидается +15 градусов.