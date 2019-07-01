Синоптики предупреждают свердловчан о смоге

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В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, об этом сообщает Росгидрометцентр.
Предупреждение действует с 20 часов 30 июня до 20 часов 2 июля. В этот период будет затруднено рассеивание вредных примесей в воздухе.
В регионе сохраняется теплая погода без осадков, в понедельник ожидается до +25 градусов в дневные часы.
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