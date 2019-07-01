В уральском полпредстве эксперты и чиновники обсудят проблемы экологии

Основным вопросом, который будет рассмотрен на совещании, является снижение вредных выбросов в атмосферу в Нижнем Тагиле, Челябинске и Магнитогорске. Также будет затронута проблема ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

Мероприятие пройдет под руководством помощника полномочного представителя президента России Анны Ленской. На нем будут присутствовать представители научного сообщества, чиновники, представители общественных организаций из столицы России, Санкт-Петербурга, Калининграда и городов Урала.

Будут заслушаны доклады директора Института металлургии УрО РАН Андрея Ремпеля и главного научного сотрудника института академика РАН Виктора Кожевникова.