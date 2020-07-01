Инфекционная больница Нижнего Тагила закупила семь кроватей для реанимации пациентов

Поставку оборудования взяла не себя компания «ПФК „Комета“» из Екатеринбурга. Она единственная подала заявку на конкурс.

Планируется, что новые кровати будут использоваться в реанимации и палатах интенсивной терапии, а также для общего ухода за больными и их реабилитации. Каждая кровать обладает регулирующейся спинкой, ручным проводным пультом управления с возможностью его закрепления на боковых ограждениях. У кровати имеется четыре самоориентирующихся колеса.