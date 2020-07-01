Инфекционная больница Нижнего Тагила закупила семь кроватей для реанимации пациентов
Сегодня, 15:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Инфекционная больница в Нижнем Тагиле закупила семь новых функциональных кроватей за 908 тысяч рублей для пациентов. Соответствующий конкурс был размещен на портале госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поставку оборудования взяла не себя компания «ПФК „Комета“» из Екатеринбурга. Она единственная подала заявку на конкурс.
Планируется, что новые кровати будут использоваться в реанимации и палатах интенсивной терапии, а также для общего ухода за больными и их реабилитации. Каждая кровать обладает регулирующейся спинкой, ручным проводным пультом управления с возможностью его закрепления на боковых ограждениях. У кровати имеется четыре самоориентирующихся колеса.
Напомним, в конце мая в инфекционной больнице Нижнего Тагила лечение проходили 180 пациентов с коронавирусом, а также 13 с подозрением на заболевание. Отмечалось, что это не только жители города, но и близлежащих населенных пунктов.
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