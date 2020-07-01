Матч между «Уралом» и «Оренбургом» отменен из-за самоизоляции футболистов
Сегодня, 20:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Матч между футбольными командами «Урал» и «Оренбург» отменили, поскольку у игроков и сотрудников оренбургского клуба выявлен коронавирус, рассказали в пресс-службе ФК «Урал».
Сюжеты: Коронавирус
«Уралу» будет присуждена техническая победа со счетом 3-0. Также в пресс-службе пояснили, что узнали об отмене матча в аэропорту. Клуб из Оренбурга не получил разрешение на проведение игры. Футболисты и сотрудники клуба по решению Роспотребнадзора должны соблюдать самоизоляцию.
Ранее также не состоялся матч «Оренбург» — «Краснодар».
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