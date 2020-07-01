Матч между «Уралом» и «Оренбургом» отменен из-за самоизоляции футболистов

«Уралу» будет присуждена техническая победа со счетом 3-0. Также в пресс-службе пояснили, что узнали об отмене матча в аэропорту. Клуб из Оренбурга не получил разрешение на проведение игры. Футболисты и сотрудники клуба по решению Роспотребнадзора должны соблюдать самоизоляцию.