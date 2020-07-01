Свердловская область оказалась в лидерах по заболеваемости клещевым энцефалитом
Сегодня, 19:47Здоровье и экологияФото: pixabay
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Свердловская область попала в список регионов, в которых ситуация с клещевым энцефалитом считается неблагополучной. Данные опубликовал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС.
Среди лидеров по заболеваемости клещевым энцефалитом — Свердловская, Тюменская, Кемеровская области, Башкортостан и Алтай. По данным исследования, в этих регионах показатели превышают аналогичный период в 2019 году на 15-20%.
По мнению ученых, смягчение ограничений по коронавирусу приведет к росту числа инфицированных.
По состоянию на 30 июня, от укусов клещей пострадали 28 220 свердловчан.
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