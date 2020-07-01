В Нижнем Тагиле снова выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Сегодня, 12:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле за последние сутки снова установлен рекорд по количеству зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
Так, за сутки с 30 июня по 1 июля подтверждено 33 новых случая заражения. Ранее 31 новый случай был подтвержден 27 июня.
В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 596 тагильчан.
В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 13 тысяч человек. Кроме того, оперштаб подтвердил шесть летальных случаев за сутки. Число скончавшихся составило 101 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей