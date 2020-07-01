В России число заболевших коронавирусом достигло почти 655 тысяч человек
Сегодня, 12:36Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за сутки с 30 июня по 1 июля было подтверждено 6 556 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Из новых зараженных у 2091 человека болезнь протекает без выраженных симптомов.
Общее число подтвержденных случаев с начала пандемии составляет 654 405 человек.
Кроме того, из больниц по выздоровлению выписано 10 281 человек. Всего выздоровело 422 931 россиянина.
Также подтверждено и 216 новых летальных случаев. За время пандемии от новой инфекции скончались 9536 человек.
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