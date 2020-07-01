В России число заболевших коронавирусом достигло почти 655 тысяч человек

Из новых зараженных у 2091 человека болезнь протекает без выраженных симптомов.

Общее число подтвержденных случаев с начала пандемии составляет 654 405 человек.

Кроме того, из больниц по выздоровлению выписано 10 281 человек. Всего выздоровело 422 931 россиянина.