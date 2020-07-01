В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей
Сегодня, 14:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области 1 июля объявлено экстренное предупреждение. Местами в регионе ожидаются сильные дожди.
Данное метеорологическое явление проявляется в виде дождевого паводка, затопления территории, текучести и размыва почвы, автомобильных дорог и железнодорожного полотна, затруднения в работе автотранспорта и повреждении сельскохозяйственных культур.
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