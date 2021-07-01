Фекалии затопили 18 домов и почтовое отделение в свердловском поселке

Фекалии затопили 18 домов и почтовое отделение в свердловском поселке
Фекалии затопили 18 домов и почтовое отделение в свердловском поселке
Сегодня, 14:48Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
Фекалии затопили улицу, на которой располагаются 18 многоквартирных домов, а также отделение «Почты России» в поселке Красногвардейский в Артемовском ГО.

Причиной стала переполнившаяся выгребная яма, куда стекают все нечистоты. Поэтому целый квартал залило «зловонное озеро», пишет Ура.ру со ссылкой на местных жителей.

При жаре 35 градусов, при таком зловонии окна нельзя открыть, рассказали жители поселка.

Мэр Артемовского Константин Трофимов сообщил, что еще накануне 30 июня дал поручение откачать из ямы нечистоты. Он обещал лично проконтролировать выполнение распоряжения.

Он отметил, что в Красногвардейском отсутствует централизованная канализация и проблема с переполнением выгребных ям периодически возникает.

Мы разработали проект строительства очистных сооружений, но он пока не прошел согласование в минЖКХ, требуется доработка. Сумма инвестиций в строительство оценивается примерно в 91 млн рублей,рассказал Константин Трофимов.

На данный момент разрабатывается схема обслуживания территории с привлечением местного МУПа, который имеет технику для соответствующих работ.

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