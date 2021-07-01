Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область

Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область
Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область
Сегодня, 17:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
На Свердловскую область надвигается непогода. Штормовое предупреждение на 2 и 3 июня объявили в областном МЧС.

Ливни, грозы с градом и сильным порывистым ветром придут на Средний Урал в первые дни июля. По прогнозам синоптиков 2, 3 и 4 июля в регионе местами пройдут сильные дожди. А к выходным похолодает до 20 градусов.

В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение. По их данным в ближайшие дни в отдельных районах порывы ветра при грозах будут достигать до 27 метров в секунду.

По долгосрочным прогнозам метеорологических служб, распогодится к середине следующей недели.

Напомним, 30 июня 2021 года температура воздуха достигла рекордного максимума в Екатеринбурге — столбики термометров превысили отметку +32 °С. До этого самый жаркий день с температурой +34,6 °С был в 1954 году.

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