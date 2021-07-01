Из-за проблем с подачей кислорода из больницы Екатеринбурга вывезли больных COVID-19

Из-за проблем с подачей кислорода из больницы Екатеринбурга вывезли больных COVID-19
Из-за проблем с подачей кислорода из больницы Екатеринбурга вывезли больных COVID-19
Сегодня, 21:31Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В оперативном штабе по коронавирусу подтвердили, что врачи в экстренном порядке перевезли «ковидных» пациентов Свердловской областной психиатрической больницы из-за проблем с подачей кислорода.

Планируется, что в ближайшие дни специалисты займутся тем, что устранять все возникшие сложности. До этого момента пациенты, которым требуется реанимационная помощь, будут находиться в других клиниках Екатеринбурга, сообщает Е1.

Необходимая медицинская помощь оказывается всем пациентам в полном объеме,подчеркнули в оперштабе.

Напомним, в общей сложности в психбольнице 15 реанимационных коек, был перепрофилирован корпус на 65 мест. Тяжелые больные перевозились с переносным аппаратом ИВЛ. После этого в машине скорой медицинской помощи больного подключали к баллону и доставляли в другую больницу.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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