«Ковидную» пневмонию диагностируют у двухлетних малышей в Екатеринбурге

«Ковидную» пневмонию диагностируют у двухлетних малышей в Екатеринбурге
«Ковидную» пневмонию диагностируют у двухлетних малышей в Екатеринбурге
Сегодня, 18:48Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Особенность новой волны в том, что и детей стали госпитализировать с поражением легких. В первую и вторую волну коронавируса чаще всего дети переносили болезнь бессимптомно или в легкой форме, которая не отличалась от обычной простуды.

Если до третьей волны коронавируса пневмонию выявляли только у подростков, то сейчас ею стали болеть дошкольники, сообщает Е1. Даже без пневмонии дети стали болеть коронавирусом заметно тяжелее, отмечают уральские медики.

У «ковидной» пневмонии нет симптомов, которые типичны для бактериальной пневмонии. Поэтому при заболевании легких и положительном ПЦР-тесте у детей ставится пневмония как «ковидная». Остальные симптомы у заболевших детей те же самые, отсутствие обоняния также часто встречается, поясняют врачи.

Дети оказались более восприимчивы к новому штамму, чем к другим разновидностям коронавируса. Зараженных детей становится больше и они активнее заражают окружающих, считает кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. На приемах стали выявлять детей 2-4 лет. Так же он считает, что новые штаммы коронавируса гораздо репродуктивнее, поэтому происходит заражение гораздо большего числа контактирующих с больными COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения и эксперты в сфере медицины рассказали, как бороться с COVID-19 и его штаммами.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьдетиболезнипневмониякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы