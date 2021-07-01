«Ковидную» пневмонию диагностируют у двухлетних малышей в Екатеринбурге

Особенность новой волны в том, что и детей стали госпитализировать с поражением легких. В первую и вторую волну коронавируса чаще всего дети переносили болезнь бессимптомно или в легкой форме, которая не отличалась от обычной простуды.

Если до третьей волны коронавируса пневмонию выявляли только у подростков, то сейчас ею стали болеть дошкольники, сообщает Е1. Даже без пневмонии дети стали болеть коронавирусом заметно тяжелее, отмечают уральские медики. У «ковидной» пневмонии нет симптомов, которые типичны для бактериальной пневмонии. Поэтому при заболевании легких и положительном ПЦР-тесте у детей ставится пневмония как «ковидная». Остальные симптомы у заболевших детей те же самые, отсутствие обоняния также часто встречается, поясняют врачи. Дети оказались более восприимчивы к новому штамму, чем к другим разновидностям коронавируса. Зараженных детей становится больше и они активнее заражают окружающих, считает кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. На приемах стали выявлять детей 2-4 лет. Так же он считает, что новые штаммы коронавируса гораздо репродуктивнее, поэтому происходит заражение гораздо большего числа контактирующих с больными COVID-19. Напомним, Министерство здравоохранения и эксперты в сфере медицины рассказали, как бороться с COVID-19 и его штаммами. Врачи рассказали, чем лечиться от коронавируса

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