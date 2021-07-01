Росприроднадзор не увидел превышений выбросов во время НМУ в Нижнем Тагиле

Уральское управление Росприроднадзора не зафиксировало превышений выбросов в воздухе Нижнего Тагила во время объявления НМУ с 12 по 16 июня. При этом посты УГМС в это время фиксировали превышение формальдегида.

Росприроднадзор провел рейдовое мероприятие совместно с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» в районе расположения промышленных предприятий для отбора проб атмосферного воздуха. Об этом сказано в ответе на официальный запрос TagilCity.ru в надзорное ведомство. По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний, проведенных в рамках обеспечения федерального государственного экологического надзора превышений нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано,сообщили редакции в Росприроднадзоре. Проводились ли проверки промышленных предприятий Нижнего Тагила на предмет выполнения мероприятий, связанных с уменьшением количества выбросов в период НМУ, в ведомстве не сообщили. На ЕВРАЗ НТМК, который является основным загрязнителем тагильского воздуха, редакции сообщили, что выполняют все меры по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ. Выполняются утвержденные организационно — технические мероприятия. Например, запрет слива отработанного масла, ограничение пропарки цистерн и погрузки химических продуктов КХП, усиленный контроль загрязнения приземного слоя атмосферы по основным загрязняющим веществам и т. д,рассказали на предприятии. При этом, по данным УГМС, в дни объявления неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ в воздухе (с 12 по 16 июня) посты на Вагонке и Сухоложском поселке фиксировали превышение формальдегида до 2,4 ПДК. Целую неделю жители Вагонки в Нижнем Тагиле дышали формальдегидом А также превышение формальдегида на этих же постах было и на последующей неделе. И снова формальдегид. Ежедневные выбросы вещества фиксируются в Нижнем Тагиле В Роспотребнадзоре редакции TagilCity.ru сообщили, что в период с 12 по 16 июня лабораторные исследования атмосферного воздуха не проводились.

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