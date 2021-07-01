Росприроднадзор не увидел превышений выбросов во время НМУ в Нижнем Тагиле

Росприроднадзор не увидел превышений выбросов во время НМУ в Нижнем Тагиле
Росприроднадзор не увидел превышений выбросов во время НМУ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:15Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Уральское управление Росприроднадзора не зафиксировало превышений выбросов в воздухе Нижнего Тагила во время объявления НМУ с 12 по 16 июня. При этом посты УГМС в это время фиксировали превышение формальдегида.

Росприроднадзор провел рейдовое мероприятие совместно с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» в районе расположения промышленных предприятий для отбора проб атмосферного воздуха. Об этом сказано в ответе на официальный запрос TagilCity.ru в надзорное ведомство.

По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний, проведенных в рамках обеспечения федерального государственного экологического надзора превышений нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано,сообщили редакции в Росприроднадзоре.

Проводились ли проверки промышленных предприятий Нижнего Тагила на предмет выполнения мероприятий, связанных с уменьшением количества выбросов в период НМУ, в ведомстве не сообщили.

На ЕВРАЗ НТМК, который является основным загрязнителем тагильского воздуха, редакции сообщили, что выполняют все меры по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Выполняются утвержденные организационно — технические мероприятия. Например, запрет слива отработанного масла, ограничение пропарки цистерн и погрузки химических продуктов КХП, усиленный контроль загрязнения приземного слоя атмосферы по основным загрязняющим веществам и т. д,рассказали на предприятии.

При этом, по данным УГМС, в дни объявления неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ в воздухе (с 12 по 16 июня) посты на Вагонке и Сухоложском поселке фиксировали превышение формальдегида до 2,4 ПДК.

А также превышение формальдегида на этих же постах было и на последующей неделе.

В Роспотребнадзоре редакции TagilCity.ru сообщили, что в период с 12 по 16 июня лабораторные исследования атмосферного воздуха не проводились.

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