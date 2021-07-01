Суточный рекорд смертности от коронавируса третий день подряд зафиксирован в России

Третий день подряд в России обновляется суточный рекорд по смертности среди пациентов с подтвержденным диагнозом «COVID-19». За последние сутки — с 30 июня по 1 июля в стране умерли еще 672 человека.

Свыше 23,7 тысячи случаев COVID-19 выявлено у россиян за сутки В период с 30 июня по 1 июля в 85 регионах России выявлено 25 543 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве — 7 597, Московской области — 2 663 и Санкт-Петербурге — 1 612. Общее количество заболевших в России за весь период пандемии — 5 538 322 человека. За прошедшие сутки скончались 672 пациента. Общее количество летальных случаев в России — 135 886 человек. Выписаны из больниц по выздоровлению 5 017 321 россиянин, из них 16 928 человек — за минувшие сутки. Свыше 94 тысяч случаев коронавируса выявлено в Свердловской области с начала пандемии За сутки на Среднем Урале COVID-19 подтвердился у 277 свердловчан. Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 102. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов. Отмечается, что 516 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 317 из них — в реанимационных отделениях, а 235 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности на Среднем Урале заболели 94 261 житель. Из больниц выписано 268 человек, всего выздоровело 87 805 пациентов. За прошедшие сутки скончались еще 17 свердловчан. Всего от инфекции умерли 3 860 жителей региона.

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