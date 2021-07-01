Свыше 46 миллионов рублей заплатит ЕВРАЗ КГОК за вред природе

Свыше 46 миллионов рублей заплатит ЕВРАЗ КГОК за вред природе
Свыше 46 миллионов рублей заплатит ЕВРАЗ КГОК за вред природе
Сегодня, 10:22Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Качканарский горно-обогатительный комбинат проиграл иск в Арбитражном суде Свердловской области о вреде природе. Росприроднадзор требовал с предприятия 240 миллионов рублей за нанесенный вред почве на прилегающих и арендованных КГОК земельных участках.

Решение по делу о вреде природе, причиненном в результате деятельности дочки ЕВРАЗа — Качканарским горно-обогатительным комбинатом — было вынесено 30 июня, сообщает Ура.ру.

С иском к предприятию на сумму 240 миллионов рублей в Арбитражный суд обратился Росприроднадзор 10 февраля 2021 года. Претензии ведомства были удовлетворены в итоге не полностью. Представители холдинга смогли доказать, что часть претензий к ним истекла по сроку давности. А нарушения, в которых обвиняется предприятие, совершались прошлыми собственниками земель.

В итоге с ЕВРАЗ КГОК по решению суда будет взыскано в пользу департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному в качестве возмещения ущерба 46,7 миллиона рублей.

Напомним, за нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий ЕВРАЗ КГОК по решению суда заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Предприятие было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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