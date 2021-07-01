Свыше 46 миллионов рублей заплатит ЕВРАЗ КГОК за вред природе

Качканарский горно-обогатительный комбинат проиграл иск в Арбитражном суде Свердловской области о вреде природе. Росприроднадзор требовал с предприятия 240 миллионов рублей за нанесенный вред почве на прилегающих и арендованных КГОК земельных участках.

Решение по делу о вреде природе, причиненном в результате деятельности дочки ЕВРАЗа — Качканарским горно-обогатительным комбинатом — было вынесено 30 июня, сообщает Ура.ру. С иском к предприятию на сумму 240 миллионов рублей в Арбитражный суд обратился Росприроднадзор 10 февраля 2021 года. Претензии ведомства были удовлетворены в итоге не полностью. Представители холдинга смогли доказать, что часть претензий к ним истекла по сроку давности. А нарушения, в которых обвиняется предприятие, совершались прошлыми собственниками земель. В итоге с ЕВРАЗ КГОК по решению суда будет взыскано в пользу департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному в качестве возмещения ущерба 46,7 миллиона рублей. Напомним, за нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий ЕВРАЗ КГОК по решению суда заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Предприятие было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение противоковидных мер заплатит ЕВРАЗ КГОК

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter