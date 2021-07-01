Врачи экстренно вывезли тяжелых пациентов с COVID-19 из психбольницы Екатеринбурга

Врачам в экстренном порядке пришлось перевозить «ковидных» пациентов Свердловской областной психиатрической больнице в другие реанимации Екатеринбурга из-за того, что пациенты остались без кислородной поддержки.

В общей сложности в психбольнице 15 реанимационных коек, был перепрофилирован корпус на 65 мест. В результате все, кто находился на ИВЛ или на кислороде, остались без кислорода, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Сейчас врачи скорой помощи используют маленькие переносные баллоны, чтобы поддержать пациентов. Там использовали все свободные реанимации города, штук пять-шесть,отметил инсайдер. На данный момент часть больных уже была доставлена в больницу № 40, а тяжелые больные перевозятся с переносным аппаратом ИВЛ. После этого в машине скорой медицинской помощи больного подключают к баллону и перевозят в другую больницу. Еще одна проблема в том, что реанимационные места в городе в дефиците и сейчас нужно срочно их искать,подчеркнул источник. Напомним, городская больница № 40 в Екатеринбурге снова была перепрофилирована под лечение больных коронавирусом. В новом формате учреждение начало работать с 1 июля. Под пациентов с COVID-19 будет перепрофилирована больница № 40 в Екатеринбурге

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