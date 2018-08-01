Территория Иван-озера в Нижнем Тагиле очищена от мусора

31 июля коммунальные службы Нижнего Тагила по указу Владислава Пинаева очистили прибрежную территорию Иван-озера от скопившихся там гор мусора. Жалобы на отходы стали поступать в администрацию города с середины июля и несмотря на то, что территория находится в ведении Горноуральского городского округа, тагильский градоначальник решил сделать подарок жителям Вагонки, сообщает АН «Между строк» .

Ранее вывозом мусора занималась ИП Симакова, однако, когда редакция TagilCity.ru попыталась связаться с предпринимателем, то по контактным телефонам никто не ответил. Позже стало известно, что Наталья Симакова расторгла договор аренды земельного участка, на котором находилась прибрежная территория озера. В администрацию ГГО будет направлено письмо с просьбой производить очистку территории от мусора и установить там мусорные контейнеры.