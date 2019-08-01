Из Демидовской больницы уволилось сразу несколько хирургов. «Операции делать некому»

По их словам, в больнице нет условий для нормальной работы: здание находится в ужасном состоянии, а нагрузка при этом слишком высока — одно дежурство может длиться 60 часов подряд.

Где врачу взять силы? Конечно, они не выдерживают. Теперь уволилось сразу трое. Операции проводить некому,говорят медики.

Руководство больницы подтвердило TagilCity.ru факт увольнения ряда хирургов, однако подчеркнуло, что это не носит массовый характер, а работа, пусть и с некоторыми изменениями, идёт по плану.

Пациенты, находящиеся на стационарном лечении в нашем отделении, получают всю необходимую медицинскую помощь. В связи с кадровым дефицитом врачей-хирургов приняты меры по изменению маршрутизации госпитализации пациентов, которым требуется экстренная помощь, а плановая оказывается в прежнем порядке. Пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи (которых доставляют на «скорой»), временно будут госпитализироваться в городские больницы № 1 и № 4, сказал нашему изданию главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников.

На заявления о высокой нагрузке медиков Овсянников отметил, что средняя месячная зарплата хирурга превышает 100 тысяч рублей, в зависимости от проделанной работы.

Нагрузка на врачей хирургического профиля традиционно высокая, это было всегда,заявил он.

В то же время главврач признал, что отделение нуждается в ремонте.

Отделения в хирургическом комплексе ремонтируется по плану. Хирургическое отделение № 1 действительно нуждается в капремонте. Заявка на выделение средств для этого рассматривается в министерстве здравоохранения,рассказал Сергей Овсянников.

По его словам, сейчас учреждение в срочном порядке решает кадровые вопросы, и уже достигнута договорённость об устройстве двух врачей-хирургов, в августе и в начале сентября.