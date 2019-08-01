Прокуратура обвинила Среднеуральскую птицефабрику в хранении помета в лесу

Установлено, что размещение и эксплуатация пометохранилища на землях лесного фонда не допускается, поскольку использование таких объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не предусмотрено лесным законодательством Российской Федерации, пояснили в прокуратуре.

Также проверка показала, что птицефабрика вывозит помет без лицензии.

Прокуратура направила материалы проверки в суд с требованием очистить лес и устранить выявленные нарушения.

Гендиректор птицефабрики Максим Максимов рассказа Е1, что пометохранилище существует на протяжении 47 лет. Ранее вопросов у проверяющих не возникало.

У прежнего собственника предприятия не дошли руки до оформления участка под птицефабрикой: здание стоит, земля не оформлена. Сейчас занимаемся устранением этой недоработки, сказал глава предприятия