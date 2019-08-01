Синоптики предупредили россиян об аномально холодном августе
Сегодня, 16:32Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В начале августа на территории некоторых регионов России установится аномально холодная температура воздуха, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр.
В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, рассказали синоптики.
Средняя температура ниже нормы установится также в Приволжье.
После этого температура воздуха вернется к средним многолетним значениям. Теплее обычного будет на востоке Ямала, Югры, Сибири, Бурятии, Забайкалье и Приморье.
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