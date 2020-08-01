Еще 202 свердловчанина заразились коронавирусом

Большинство заразившихся — жители Екатеринбурга (160 человек). Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заболели 20 784 человек.

Состояние 142 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 66 человек. В состоянии средней тяжести — 582 пациента. За сутки выписали 697 свердловчан, общее число выздоровевших — 17 678. За аналогичный период скончалось шесть пациентов, общее число смертей достигло 276.

Свердловская область находится на втором месте по числу выздоровевших больных. И на третьем по числу умерших, по числу суточного прироста — также на втором месте после Москвы.