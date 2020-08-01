Еще 202 свердловчанина заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 202 человек, сообщает оперативный штаб.
Большинство заразившихся — жители Екатеринбурга (160 человек). Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заболели 20 784 человек.
Состояние 142 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 66 человек. В состоянии средней тяжести — 582 пациента. За сутки выписали 697 свердловчан, общее число выздоровевших — 17 678. За аналогичный период скончалось шесть пациентов, общее число смертей достигло 276.
Свердловская область находится на втором месте по числу выздоровевших больных. И на третьем по числу умерших, по числу суточного прироста — также на втором месте после Москвы.
В России число заболевших коронавирусом за сутки — 5 462. Инфицированные выявлены в 83 регионах, из них у 1 356 человек (24,8%) заболевание проходило без симптомов. За сутки от вируса умерли 95 россиян, выписано по выздоровлению 8 114 человек.