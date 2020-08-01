В Краснотурьинске опасные вещества из месторождений уничтожают леса и окисляют озера
В Краснотурьинске в районе Валенторского медного месторождения обнаружен мертвый лес и кислые озера, сообщает «Уральский меридиан».
Как отмечает на своей странице в соцсети проректор по развитию Народного Университета Егор Николаев, загрязнение окружающей среды происходит именно из-за медного месторождения, которое не было рекультивировано после прекращения выработки.
По словам Николаева, когда-то разработкой занималась компания «Полиметалл», она и должна было обезопасить месторождение для окружающей среды.
Но в итoге после нескoльких мaхинаций с перепрoдажей активoв дочeрних компaний «Полимeталл» остaвил отрабoтанный карьeр нерекультивирoванным,отмечает эксперт.
В результате этого сейчас опасные вещества уничтожают лес. Также недалеко от месторождения протекает река, в которую также могут попасть загрязняющие элементы. Водоем также является популярным местом отдыха среди местных жителей.
Напомним, ранее блогер опубликовал снимки Левихинского рудника и кислотных рек рядом с ним. Данный медноколчеданный рудник заброшен с 2004 года, и вещества оттуда загрязняют близлежащие водоемы. На руднике построили станцию нейтрализации шахтных вод, но она не справляется с объемом работы.