Как отмечает на своей странице в соцсети проректор по развитию Народного Университета Егор Николаев, загрязнение окружающей среды происходит именно из-за медного месторождения, которое не было рекультивировано после прекращения выработки.

По словам Николаева, когда-то разработкой занималась компания «Полиметалл», она и должна было обезопасить месторождение для окружающей среды.

Но в итoге после нескoльких мaхинаций с перепрoдажей активoв дочeрних компaний «Полимeталл» остaвил отрабoтанный карьeр нерекультивирoванным,отмечает эксперт.

В Краснотурьинске опасные вещества из месторождений уничтожают леса и окисляют озера Фото: Егор Николаев

В результате этого сейчас опасные вещества уничтожают лес. Также недалеко от месторождения протекает река, в которую также могут попасть загрязняющие элементы. Водоем также является популярным местом отдыха среди местных жителей.

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