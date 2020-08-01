В оперштабе рассказали о числе заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 1 августа, в Нижнем Тагиле коронавирус был выявлен у восьми человек.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В общей сложности инфекция подтверждена у 1138 тагильчан. Вчера оперштаб зарегистрировал 14 случаев заражения.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 202 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число свердловчан, заболевших COVID-19, достигло 20 784 человек. Всего за сутки коронавирус обнаружен у 5 462 жителей России.
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