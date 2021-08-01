Диоксид азота и свалка в кустах. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Всю неделю редакция TagilCity.ru проводила замеры воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. В какие дни газоанализатор фиксировал наличие в атмосфере диоксида азота, читайте в наших эко-итогах.

26 июля – во время коротких замеров показатели диоксида азота составили от 0,1 до 0,5 мг/м3. Во время 20-минутных замеров все показания были по нулям;

27 июля – превышений ПДК загрязнителей нет;

28 июля – во время коротких замеров показатели диоксида азота составили от 0,1 до 0,3 мг/м3. Во время 20-минутных замеров – 0,1 мг/м3 (ПДК вещества - 0,2 мг/м3);

29 июля – во время коротких замеров показатели диоксида азота составили от 0,1 до 0,3 мг/м3. Во время 20-минутных замеров все показания были по нулям;

30 июля – во время коротких замеров показатели диоксида азота составили от 0,1 до 0,7 мг/м3. Во время 20-минутных замеров – 0,1 мг/м3; Помимо воздуха, который регулярно портят местные промышленные предприятия, проблемами тагильчан становятся несанкционированные свалки. Одну такую в центре Вагонки обнаружила местная жительница. Прямо у себя во дворе в кустах. Туда несут мусор все близлежащие магазины. И даже цветочный салон, сотрудники которого вроде бы должны «за» экологию, ведь их товар относится к живой природе. Но — нет. Свалка из упаковок от товара появилась во дворе дома на Вагонке в Нижнем Тагиле А еще за сохранение экологии тревожатся жители села Маминское в Свердловской области. Рядом с населенным пунктом собираются добывать золото открытым способом. Делать это будет питерская компания «Полиметалл», которая уже была замечена в эко-конфликтах в регионе. Пока что общественные слушания прошли на «ура» — почти все присутствующие сельчане после клятвенных заверений компании, что весь процесс добычи будет экологичным, поддержали строительство карьера. Но некоторое беспокойство среди активистов все же остается. Добычей золота в свердловском селе займется загрязняющий реки «Полиметалл»

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