Непривитых от COVID-19 туристов перестанут селить в отели Краснодарского края

Непривитых от COVID-19 туристов перестанут селить в отели Краснодарского края
Непривитых от COVID-19 туристов перестанут селить в отели Краснодарского края
Сегодня, 19:13Здоровье и экологияФото: 1МI
С сегодняшнего дня, 1 августа 2021 года, в Краснодарском крае вступили новые правила заселения туристов в отели и гостиницы. Согласно изменениям, разместить могут только вакцинированных или переболевших COVID-19 граждан.

По данным оперштаба Краснодарского края, при заселении туристам необходимо предоставить некоторые документы.

Таким образом, необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. Если имеется медотвод, то придется предоставить медицинскую справку и отрицательный результат ПЦР-теста, не позднее, чем за 3 дня до заселения.

Также можно предоставить документ о перенесённом, не позднее полгода назад, коронавирусе.

Отмечается, что также можно предоставить просто отрицательный ПЦР-тест, но необходимо будет оформить согласие на вакцинацию в течение трёх дней со дня приезда.

Если турист нарушит правила, то ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей.

Детям до 14 лет никакие документы не требуются.

Сюжеты:
Коронавирус
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