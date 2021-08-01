Непривитых от COVID-19 туристов перестанут селить в отели Краснодарского края

С сегодняшнего дня, 1 августа 2021 года, в Краснодарском крае вступили новые правила заселения туристов в отели и гостиницы. Согласно изменениям, разместить могут только вакцинированных или переболевших COVID-19 граждан.

По данным оперштаба Краснодарского края, при заселении туристам необходимо предоставить некоторые документы. Таким образом, необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. Если имеется медотвод, то придется предоставить медицинскую справку и отрицательный результат ПЦР-теста, не позднее, чем за 3 дня до заселения. Также можно предоставить документ о перенесённом, не позднее полгода назад, коронавирусе. Отмечается, что также можно предоставить просто отрицательный ПЦР-тест, но необходимо будет оформить согласие на вакцинацию в течение трёх дней со дня приезда. Если турист нарушит правила, то ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей. Детям до 14 лет никакие документы не требуются.

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