Непривитых от COVID-19 туристов перестанут селить в отели Краснодарского края

По данным оперштаба Краснодарского края, при заселении туристам необходимо предоставить некоторые документы.
Таким образом, необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. Если имеется медотвод, то придется предоставить медицинскую справку и отрицательный результат ПЦР-теста, не позднее, чем за 3 дня до заселения.
Также можно предоставить документ о перенесённом, не позднее полгода назад, коронавирусе.
Отмечается, что также можно предоставить просто отрицательный ПЦР-тест, но необходимо будет оформить согласие на вакцинацию в течение трёх дней со дня приезда.
Если турист нарушит правила, то ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей.
Детям до 14 лет никакие документы не требуются.