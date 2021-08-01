Превышений ПДК загрязнений не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 августа

Превышений ПДК загрязнений не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 августа
Превышений ПДК загрязнений не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 августа
Сегодня, 00:52Здоровье и экологияФото: tagilcity.ru
1 августа во время текущих замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,3.

Во время текущих замеров на привокзальной площади концентрат диоксида азота был от 0,1 до 0,3. Журналист TagilCity.ru сделал 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Индекс диоксида азота были 0,0. Замеры производились в 21:00, при температуре воздуха +21 градус и юго-западном ветре со скоростью 4 метра в секунду.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
экологиявоздухзамерывокзалНижний Тагилзагрязнения
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