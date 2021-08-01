Сточные воды на COVID-19 попросил проверить тагильский общественник

Сточные воды на COVID-19 попросил проверить тагильский общественник
Сточные воды на COVID-19 попросил проверить тагильский общественник
Сегодня, 20:17Здоровье и экологияФото: 1МI
Тагильский общественник Андрей Волегов обратился к властям с просьбой проверить сточные воды на содержание в них коронавируса.

По словам эколога, вирус может сохраняться в воде до 25 суток. Соответствующий документ от направил руководителю Роспотребнадзора Роману Тужикову, главе города Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру Александру Мягкову, в Министерство природных ресурсов Свердловской области Алексею Кузнецову.

Андрей Волегов отмечает, что больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, без всякого обеззараживания попадают в общие канализационные городские стоки. А потом вся эта вода направляется на станции очистки воды.

Прошу, чтобы надзорные органы выехали и сделали замеры. И если вирус обнаружится, чтобы приняли меры. Потому что, насколько известно, очистные не справляются с обеззараживанием именно от этого вируса, рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

Со ссылкой на учёных он отмечает, что станции очистки не готовы к коронавирусу и не могут с ним бороться. Также, по мнению специалистов, коронавирус SARS-CoV-2 при попадании в пресный водоем может жить там до 25 дней.

Напомним, что ранее Андрей Волегов обращался в надзорные ведомства с просьбой проверить качество обеззараживание канализационных сточных вод в период коронавируса.

Сюжеты:
Коронавирус
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экологияочистка водыНижний Тагилкоронавирус
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