Сточные воды на COVID-19 попросил проверить тагильский общественник

По словам эколога, вирус может сохраняться в воде до 25 суток. Соответствующий документ от направил руководителю Роспотребнадзора Роману Тужикову, главе города Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру Александру Мягкову, в Министерство природных ресурсов Свердловской области Алексею Кузнецову.
Андрей Волегов отмечает, что больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, без всякого обеззараживания попадают в общие канализационные городские стоки. А потом вся эта вода направляется на станции очистки воды.
Прошу, чтобы надзорные органы выехали и сделали замеры. И если вирус обнаружится, чтобы приняли меры. Потому что, насколько известно, очистные не справляются с обеззараживанием именно от этого вируса, рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.
Со ссылкой на учёных он отмечает, что станции очистки не готовы к коронавирусу и не могут с ним бороться. Также, по мнению специалистов, коронавирус SARS-CoV-2 при попадании в пресный водоем может жить там до 25 дней.
Напомним, что ранее Андрей Волегов обращался в надзорные ведомства с просьбой проверить качество обеззараживание канализационных сточных вод в период коронавируса.